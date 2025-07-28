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«Здесь пожёстче судят, чем у нас». Прыгун в воду Фокин – о работе арбитров на ЧМ-2025

«Здесь пожёстче судят, чем у нас». Прыгун в воду Фокин – о работе арбитров на ЧМ-2025
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Российский прыгун в воду Геннадий Фокин оценил судейство на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

– Уже отвыкли за время изоляции от международного судейства?
– Вообще, есть такое дело. Сразу чувствуется, что здесь пожёстче судят, чем у нас, ошибки вообще не прощают. Что поделать, надо стремиться к тому, чтобы не давать судьям поводов для сбавок, адаптироваться, вспоминать эти ощущения. Всё-таки мы действительно очень давно не выезжали на крупные международные старты, — сказал Фокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

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