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19-летняя Дивья Дешмукх стала победительницей Кубка мира по шахматам — 2025

19-летняя Дивья Дешмукх стала победительницей Кубка мира по шахматам — 2025
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19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх стала победительницей Кубка мира по шахматам — 2025. В финале она одолела соотечественницу Хампи Конеру на тай-брейке финального матча со счётом 1,5:0,5.

Дешмукх за последние годы выигрывала чемпионат Азии среди женщин и первенствовала в женских супертурнирах. Однако в центре внимания на родине она оказалась после того, как на командном чемпионате мира по рапиду и блицу обыграла китаянку Хоу Ифань – вторую величайшую женщину-шахматистку в истории после легендарной венгерки Юдит Полгар.

Кубок мира проходил в грузинском Батуми. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, которая на этом турнире уступила во втором раунде представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой.

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