16-я чемпионка мира китаянка Тань Чжунъи завоевала бронзовую медаль Кубка мира по шахматам — 2025. В матче за третье место она одолела соотечественницу Лэй Тинцзе со счётом 1,5:0,5.

Таким образом, Тань Чжунъи вышла в Турнир претенденток — 2026. Напомним, обладательницей Кубка мира стала 19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх. В поединке за титул она одолела Хампи Конеру на тай-брейке финального матча со счётом 1,5:0,5.

Кубок мира проходил в грузинском Батуми. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, которая на этом турнире уступила во втором раунде представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой.