Кедрина и Конаныхина заняли седьмое место на ЧМ в синхронных прыжках с вышки

Российские прыгуньи в воду Александра Кедрина и Анна Конаныхина стали седьмыми в соревнованиях в прыжках в воду в синхронных прыжках с вышки 10 м в рамках чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. Спортсменки набрали 269,46 балла.

Победу одержали представительницы Китая Чжан Миньцзе и Чэнь Юйси (349,26). Второе место заняли мексиканки Алехандра Эстудильо-Торрес и Габриэла Агундес Гарсия (304,80), тройку призёров замкнули Ким Ми Хва и Джин Ми Чо из КНДР (294,34).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Результаты:

Китай — 349,26. Мексика — 304,80. КНДР — 294,34. Австралия — 283,62. Великобритания — 282,54.