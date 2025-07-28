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Кедрина и Конаныхина заняли седьмое место на ЧМ в синхронных прыжках с вышки

Кедрина и Конаныхина заняли седьмое место на ЧМ в синхронных прыжках с вышки
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Российские прыгуньи в воду Александра Кедрина и Анна Конаныхина стали седьмыми в соревнованиях в прыжках в воду в синхронных прыжках с вышки 10 м в рамках чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. Спортсменки набрали 269,46 балла.

Победу одержали представительницы Китая Чжан Миньцзе и Чэнь Юйси (349,26). Второе место заняли мексиканки Алехандра Эстудильо-Торрес и Габриэла Агундес Гарсия (304,80), тройку призёров замкнули Ким Ми Хва и Джин Ми Чо из КНДР (294,34).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Женщины. Синхронные прыжки 10 м
28 июля 2025, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Мексика
3
КНДР

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Результаты:

  1. Китай — 349,26.
  2. Мексика — 304,80.
  3. КНДР — 294,34.
  4. Австралия — 283,62.
  5. Великобритания — 282,54.
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