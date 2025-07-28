Кирилл Пригода занял четвёртое место на 100 м брассом на ЧМ, но был дисквалифицирован
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Российский пловец Кирилл Пригода финишировал на четвёртом месте на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 59,01 секунды, однако затем был дисквалифицирован из заплыва за нарушение правил брасса. Ещё один россиянин Данил Семьянинов занял восьмое место (59,55).
Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58), тройку призёров замкнул Денис Петрашов из Кыргызстана (58,88).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
28 июля 2025, понедельник. 14:02 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
58.23
2
Николо Мартиненги
Италия
+0.35
3
Денис Петрашов
Кыргызстан
+0.65
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м брассом. Результаты:
- Цинь Хайян (Китай) — 58,23.
- Николо Мартиненги (Италия) — отставание 0,35.
- Денис Петрашов (Кыргызстан) +0,65.
- Каспар Корбо (Нидерланды) +0,83.
- Лудовико Блу Арт Виберти (Италия) +0,85.
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