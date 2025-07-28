Кирилл Пригода занял четвёртое место на 100 м брассом на ЧМ, но был дисквалифицирован

Российский пловец Кирилл Пригода финишировал на четвёртом месте на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 59,01 секунды, однако затем был дисквалифицирован из заплыва за нарушение правил брасса. Ещё один россиянин Данил Семьянинов занял восьмое место (59,55).

Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58), тройку призёров замкнул Денис Петрашов из Кыргызстана (58,88).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м брассом. Результаты:

Цинь Хайян (Китай) — 58,23. Николо Мартиненги (Италия) — отставание 0,35. Денис Петрашов (Кыргызстан) +0,65. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,83. Лудовико Блу Арт Виберти (Италия) +0,85.