Дарья Клепикова заняла пятое место на ЧМ на 100 м баттерфляем, Уолш выиграла с рекордом
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Российская пловчиха Дарья Клепикова финишировала на пятом месте на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 59,01 секунды
Победу одержала американка Гретчен Уолш с рекордом чемпионатов мира — 54,73. Второе место заняла бельгийка Рос Ваноттердейк (55,84), тройку призёров замкнула австралийка Александрия Перкинс (56,33).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй
28 июля 2025, понедельник. 14:10 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
54.73
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+1.11
3
Александрия Перкинс
Австралия
+1.60
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Результаты:
- Гретчен Уолш (США) — 54,73.
- Рос Ваноттердейк (Бельгия) — отставание 1,11.
- Александрия Перкинс (Австралия) +1,60.
- Чжан Юйфэй (Китай) +1,74.
- Дарья Клепикова (Россия) +1,80.
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