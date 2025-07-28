Дарья Клепикова заняла пятое место на ЧМ на 100 м баттерфляем, Уолш выиграла с рекордом

Российская пловчиха Дарья Клепикова финишировала на пятом месте на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 59,01 секунды

Победу одержала американка Гретчен Уолш с рекордом чемпионатов мира — 54,73. Второе место заняла бельгийка Рос Ваноттердейк (55,84), тройку призёров замкнула австралийка Александрия Перкинс (56,33).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Результаты:

Гретчен Уолш (США) — 54,73. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — отставание 1,11. Александрия Перкинс (Австралия) +1,60. Чжан Юйфэй (Китай) +1,74. Дарья Клепикова (Россия) +1,80.