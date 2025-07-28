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Дарья Клепикова заняла пятое место на ЧМ на 100 м баттерфляем, Уолш выиграла с рекордом

Дарья Клепикова заняла пятое место на ЧМ на 100 м баттерфляем, Уолш выиграла с рекордом
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Российская пловчиха Дарья Клепикова финишировала на пятом месте на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 59,01 секунды

Победу одержала американка Гретчен Уолш с рекордом чемпионатов мира — 54,73. Второе место заняла бельгийка Рос Ваноттердейк (55,84), тройку призёров замкнула австралийка Александрия Перкинс (56,33).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй
28 июля 2025, понедельник. 14:10 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
54.73
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+1.11
3
Александрия Перкинс
Австралия
+1.60

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Результаты:

  1. Гретчен Уолш (США) — 54,73.
  2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — отставание 1,11.
  3. Александрия Перкинс (Австралия) +1,60.
  4. Чжан Юйфэй (Китай) +1,74.
  5. Дарья Клепикова (Россия) +1,80.
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