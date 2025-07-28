Пригода — о дисквалификации на ЧМ: это позор, если честно. Стыдно что-то говорить

Российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал своё выступление на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он занял четвёртое место, показав результат 59,01 секунды, однако затем был дисквалифицирован из заплыва.

«Позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить. Нет слов пока, если честно. Время в предварительном заплыве, мне надо было просто повторить его, а я не знаю… Меня ещё и сняли, отлично», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58), тройку призёров замкнул Денис Петрашов из Кыргызстана (58,88).