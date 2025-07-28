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Колесников и Лифинцев вышли в финал чемпионата мира на 100-метровке на спине

Колесников и Лифинцев вышли в финал чемпионата мира на 100-метровке на спине
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Российские пловцы Климент Колесников и Мирон Лифинцев отобрались в финальный заплыв чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м на спине. В полуфинале Колесников показал второй результат (52,26 секунды), Лифинцев — восьмой (52,57).

Быстрейшее время в полуфинале показал венгр Хуберт Кош (52,21). Третье место занял южноафриканец Питер Кётце.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м на спине, полуфиналы. Результаты:

  1. Хуберт Кош (Венгрия) — 52,21.
  2. Климент Колесников (Россия) — 52,26.
  3. Питер Кётце (ЮАР) — 52,29.
  4. Томас Чеккон (Италия) — 52,35.
  5. Оливер Морган (Великобритания) — 52,41.
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