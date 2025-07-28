Известна причина дисквалификации Пригоды после четвёртого места на 100 м брассом на ЧМ

Российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован из-за нарушения правил брасса после заплыва на дистанции 100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 59,01 секунды.

Победу одержал представитель Китая Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58), тройку призёров замкнул Денис Петрашов из Кыргызстана (58,88). Ещё один россиянин Данил Семьянинов занял восьмое место (59,55).

Напомним, российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.