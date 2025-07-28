Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Известна причина дисквалификации Пригоды после четвёртого места на 100 м брассом на ЧМ

Известна причина дисквалификации Пригоды после четвёртого места на 100 м брассом на ЧМ
Комментарии

Российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован из-за нарушения правил брасса после заплыва на дистанции 100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 59,01 секунды.

Победу одержал представитель Китая Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58), тройку призёров замкнул Денис Петрашов из Кыргызстана (58,88). Ещё один россиянин Данил Семьянинов занял восьмое место (59,55).

Напомним, российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Пригода был дисквалифицирован на ЧМ-2025 по плаванию! Россия пока без медали в бассейне
Пригода был дисквалифицирован на ЧМ-2025 по плаванию! Россия пока без медали в бассейне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android