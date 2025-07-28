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Евгения Чикунова с четвёртым временем отобралась в финал ЧМ-2025 на 100 м брассом

Евгения Чикунова с четвёртым временем отобралась в финал ЧМ-2025 на 100 м брассом
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Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м брассом. В полуфинале она показала четвёртый результат — 1.05,97.

Лучшее время показала американка Кейт Дугласс (1.05,49). Второе место заняла итальянка Анита Боттаццо (1.05,51), тройку лидеров замкнула китаянка Тан Цяньтин (1.05,87).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м брассом, полуфиналы. Результаты:

  1. Кейт Дугласс (США) — 1.05,49.
  2. Анита Боттаццо (Италия) — 1.05,51.
  3. Тан Цяньтин (Китай) — 1.05,87.
  4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.05,97.
  5. Алина Змушка (Беларусь) — 1.06,09.
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