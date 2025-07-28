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Денис Петрашов стал первым пловцом из Кыргызстана, завоевавшим медаль ЧМ по плаванию

Денис Петрашов стал первым пловцом из Кыргызстана, завоевавшим медаль ЧМ по плаванию
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Пловец Денис Петрашов стал первым представителем Кыргызстана, которому удалось завоевать медаль на чемпионате мира по плаванию.

Денис Петрашов финишировал третьим на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 58,88 секунды. Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58).

На этой же дистанции россиянин Кирилл Пригода финишировал на четвёртом месте, показав результат 59,01 секунды. Однако затем представитель России был дисквалифицирован из заплыва за нарушение правил брасса.

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