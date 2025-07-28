Француз Груссе выиграл золото чемпионата мира на 50 м баттерфляем
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Французский пловец Максим Груссе завоевал золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 22,48 секунды.
Второе место занял швейцарец Ноэ Понти с отставанием 0,03 секунды. Тройку призёров замкнул итальянец Томас Чеккон (+0,19). Российские пловцы в финальном заплыве участия не принимали.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй
28 июля 2025, понедельник. 14:45 МСК
Окончено
1
Максим Груссе
Франция
22.48
2
Ноэ Понти
Швейцария
+0.03
3
Томас Чеккон
Италия
+0.19
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м баттерфляй. Результаты:
- Максим Груссе (Франция) — 22,48.
- Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,03.
- Томас Чеккон (Италия) +0,19.
- Диогу Матош Рибейру (Португалия) +0,29.
- Бенджамин Прауд (Великобритания) +0,31.
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