Француз Груссе выиграл золото чемпионата мира на 50 м баттерфляем

Французский пловец Максим Груссе завоевал золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 22,48 секунды.

Второе место занял швейцарец Ноэ Понти с отставанием 0,03 секунды. Тройку призёров замкнул итальянец Томас Чеккон (+0,19). Российские пловцы в финальном заплыве участия не принимали.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м баттерфляй. Результаты:

Максим Груссе (Франция) — 22,48. Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,03. Томас Чеккон (Италия) +0,19. Диогу Матош Рибейру (Португалия) +0,29. Бенджамин Прауд (Великобритания) +0,31.