Чикунова объяснила, почему считает дистанцию 200 м для себя основной

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему рассматривает основной для себя дистанцию 200 м брассом. На чемпионате мира — 2025 в Сингапуре она уже вышла в финал 100 м брассом с четвёртого места.

«Поэтому я и плыву 200 м, потому что мои первые 50 м – это слёзы. Это работа, я плыву настолько хорошо, насколько это возможно. Видела, как Рута уплыла уже со старта… Но в этом и прелесть, что я боролась до конца. Полкорпуса проигрывала, но боролась.

Нужно хотя бы не восьмой пройти первый бассейн, чтобы на что-то рассчитывать. Хотя бы не восьмой желательно», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.