Чикунова: нельзя расслабляться, есть тёмные лошадки, которые берегут силы на финал

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала выход в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м брассом. В полуфинале она показала четвёртый результат — 1.05,97.

«На данный момент требовалось просто попасть в финал, в принципе, это у меня получилось. Не знаю, как реагировать на непопадание Лилли Кинг в финал, не прошла и не прошла. Стоит понимать, что есть тёмные лошадки, которые ещё берегут силы на финал. Кейт Дугласс утром была шестой, сейчас уже первая. Поэтому нельзя расслабляться, нужно работать и работать ещё сильнее.

Стало легче морально, всё, что требовалось, я сделала, отобралась в финал, буду отталкиваться… не знаю от чего, от бортика. Когда я плыву, думаю, что уже в призах обычно. Тут мне сказали, что я восьмая шла на разворот, было грустно», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.