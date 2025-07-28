Колесников — о Лифинцеве: я наставник для Мирона? Он в первую очередь соперник

Пловец Климент Колесников рассказал о взаимоотношениях с товарищем по команде Мироном Лифинцевым, с которым соперничает в соревнованиях на спине.

«Почему ждал заплыв Лифинцева утром? Да Мирон заблудится, боялся (смеётся). Никаких командных стратегий, можно поприкалываться, но всё равно мы в первую очередь соперники. Считаю ли себя наставником для Мирона? Не знаю, надеюсь, что так.

Не думаю, что он это так ощущает, Женя Рылов для меня, не сказать, что был наставником. Скорее ориентир как соперник. И Мирон в первую очередь соперник», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.