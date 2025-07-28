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Колесников: выиграть будет тяжело, очень мощная битва будет, нужно добавлять

Колесников: выиграть будет тяжело, очень мощная битва будет, нужно добавлять
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Российский пловец Климент Колесников прокомментировал выход в финальный заплыв чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м на спине. В полуфинале он показал второй результат (52,26 секунды).

«Ни в чём уверенным не могу быть до финала, разное бывает, день на день не приходится. Но в целом форма нормальная. В эстафете было тяжело, но спина сейчас идёт лучше, чем кроль. Пока не проплывёшь, не проверишь, что лучше. Проплыл, скорость прочувствовал, скорость есть. Будем работать.

Смогу ли выиграть завтра? Посмотрим, будет тяжело. Это будет очень мощная битва, в полуфинале много кто смог показать время, близкое к моему, нужно будет добавлять. Проблем никаких нет, всё удобно», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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