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Клепикова — о 5-м месте на ЧМ: силы были, могла иначе разложиться, хотела выиграть медаль

Клепикова — о 5-м месте на ЧМ: силы были, могла иначе разложиться, хотела выиграть медаль
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Пловчиха Дарья Клепикова оценила своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсменка заняла пятое место.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй
28 июля 2025, понедельник. 14:10 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
54.73
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+1.11
3
Александрия Перкинс
Австралия
+1.60

«Тренер сказал, что задачу выполнили, показали результат, на который были готовы. Хотели начать побыстрее, выдать первый полтинник. Начала хорошо для себя, максимальную скорость выдала, я отдельно 50 м быстрее не плыву. Тяжелее было, чем вчера. Задачу-минимум выполнила, этим довольна.

Конечно, хотела выиграть медаль. Сейчас кажется, что могла иначе разложиться, оставить силы на вторую половину, она у меня сильнее. В любом случае результат хороший, только второй день, ещё будут дистанции. Обычно я оставляю силы на вторую половину, но здесь высокая конкуренция, надо сразу начинать. Мне эта конкуренция помогает, что заметно по результатам. Силы были», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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