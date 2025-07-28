Клепикова — о 5-м месте на ЧМ: силы были, могла иначе разложиться, хотела выиграть медаль

Пловчиха Дарья Клепикова оценила своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсменка заняла пятое место.
«Тренер сказал, что задачу выполнили, показали результат, на который были готовы. Хотели начать побыстрее, выдать первый полтинник. Начала хорошо для себя, максимальную скорость выдала, я отдельно 50 м быстрее не плыву. Тяжелее было, чем вчера. Задачу-минимум выполнила, этим довольна.
Конечно, хотела выиграть медаль. Сейчас кажется, что могла иначе разложиться, оставить силы на вторую половину, она у меня сильнее. В любом случае результат хороший, только второй день, ещё будут дистанции. Обычно я оставляю силы на вторую половину, но здесь высокая конкуренция, надо сразу начинать. Мне эта конкуренция помогает, что заметно по результатам. Силы были», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 28 июля 2025
-
16:10
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:39
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:27
-
15:23
-
15:22
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:51
-
14:50
-
14:38
-
14:22
-
14:22
-
14:12
-
13:53
-
13:52
-
13:36
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:28
-
11:54
-
10:57
-
10:49
-
09:53
-
09:26