Клепикова: видела 100 брасс у парней, мы команда, постараемся поддержать Пригоду

Российская пловчиха Дарья Клепикова прокомментировала дисквалификацию соотечественника Кирилла Пригоды из-за нарушения правил брасса после заплыва на дистанции 100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 59,01 секунды.

«Видела 100 брасс у парней, обидно за Кирилла. Так и не поняла, за что его дисквалифицировали, трудно что-то сказать. Мы команда, постараемся его поддержать. Но и свои дистанции ещё есть.

Понимала, что у меня будет больше всех дистанций на этом чемпионате, что надо будет много работать, была к этому готова. Я эстафетный боец, две личные дистанции. Одна позади, впереди ещё одна и три эстафеты. Всё только начинается», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.