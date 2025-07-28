Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Семьянинов: эти качели мне очень тяжело дались, никому не верил, что я в финале

Семьянинов: эти качели мне очень тяжело дались, никому не верил, что я в финале
Комментарии

Пловец Данил Семьянинов оценил своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м брассом.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
28 июля 2025, понедельник. 14:02 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
58.23
2
Николо Мартиненги
Италия
+0.35
3
Денис Петрашов
Кыргызстан
+0.65

«Не знаю, что это было. Качели, эмоциональные качели. Покатали меня. Я первый, кто попал девятым в финал? Хорошо, пусть будет так. Установил рекорд, получается. Справедливо ли было допустить итальянца и меня тоже или нет, не мне решать.

Мне сказали, что я в финале – я проплыл. Но эти качели очень тяжело мне дались. То нет, то да… Мне ещё когда изначально сказали, что я в финале, я не верил, говорил, это фотошоп, уберите. Никому не верил, пока мне не написал наш менеджер и сказал, что надо готовиться, буду плыть», – сказал Семьянинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Ого! Российского пловца взяли в финал ЧМ-2025 после скандала с олимпийским чемпионом
Ого! Российского пловца взяли в финал ЧМ-2025 после скандала с олимпийским чемпионом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android