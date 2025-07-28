Семьянинов: эти качели мне очень тяжело дались, никому не верил, что я в финале

Пловец Данил Семьянинов оценил своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м брассом.

«Не знаю, что это было. Качели, эмоциональные качели. Покатали меня. Я первый, кто попал девятым в финал? Хорошо, пусть будет так. Установил рекорд, получается. Справедливо ли было допустить итальянца и меня тоже или нет, не мне решать.

Мне сказали, что я в финале – я проплыл. Но эти качели очень тяжело мне дались. То нет, то да… Мне ещё когда изначально сказали, что я в финале, я не верил, говорил, это фотошоп, уберите. Никому не верил, пока мне не написал наш менеджер и сказал, что надо готовиться, буду плыть», – сказал Семьянинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.