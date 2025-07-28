Семьянинов: эти качели мне очень тяжело дались, никому не верил, что я в финале
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Пловец Данил Семьянинов оценил своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м брассом.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
28 июля 2025, понедельник. 14:02 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
58.23
2
Николо Мартиненги
Италия
+0.35
3
Денис Петрашов
Кыргызстан
+0.65
«Не знаю, что это было. Качели, эмоциональные качели. Покатали меня. Я первый, кто попал девятым в финал? Хорошо, пусть будет так. Установил рекорд, получается. Справедливо ли было допустить итальянца и меня тоже или нет, не мне решать.
Мне сказали, что я в финале – я проплыл. Но эти качели очень тяжело мне дались. То нет, то да… Мне ещё когда изначально сказали, что я в финале, я не верил, говорил, это фотошоп, уберите. Никому не верил, пока мне не написал наш менеджер и сказал, что надо готовиться, буду плыть», – сказал Семьянинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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