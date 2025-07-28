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Макинтош выиграла золото ЧМ на 200 м комплексом, 12-летняя китаянка стала четвёртой

Макинтош выиграла золото ЧМ на 200 м комплексом, 12-летняя китаянка стала четвёртой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м комплексом. Она показала результат 2.06,69.

Второе место заняла американка Алекс Уолш с отставанием 1,89 секунды, тройку призёров замкнула ещё одна канадка Мари-Софи Харви (+2,46). В 0,06 секунды от награды осталась 12-летняя китаянка Юй Цзыди, она финишировала четвёртой.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м комплекс
28 июля 2025, понедельник. 15:20 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
2:06.69
2
Алекс Уолш
США
+1.89
3
Мари-Софи Харви
Канада
+2.46

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Результаты:

  1. Саммер Макинтош (Канада) — 2.06,69.
  2. Алекс Уолш (США) — отставание 1,89.
  3. Мари-Софи Харви (Канада) +2,46.
  4. Юй Цзыди (Китай) +2,52.
  5. Мио Нарита (Япония) +2,87.
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