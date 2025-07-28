Макинтош выиграла золото ЧМ на 200 м комплексом, 12-летняя китаянка стала четвёртой

Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м комплексом. Она показала результат 2.06,69.

Второе место заняла американка Алекс Уолш с отставанием 1,89 секунды, тройку призёров замкнула ещё одна канадка Мари-Софи Харви (+2,46). В 0,06 секунды от награды осталась 12-летняя китаянка Юй Цзыди, она финишировала четвёртой.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Результаты: