ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 28 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 18-го соревновательного дня турнира, который прошёл 28 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 28 июля

Плавание

Мужчины. 100 м. Брасс:

1. Цинь Хайян (Китай) — 58,23.

2. Николо Мартиненги (Италия) — отставание 0,35.

3. Денис Петрашов (Кыргызстан) +0,65.

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8. Данил Семьянинов (Россия) +1,32.

Кирилл Пригода (Россия) — дисквалификация.

Женщины. 100 м. Баттерфляй:

1. Гретчен Уолш (США) — 54,73.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — отставание 1,11.

3. Александрия Перкинс (Австралия) +1,60.

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5. Дарья Клепикова (Россия) +1,80.

Женщины. 200 м. Комплекс:

1. Саммер Макинтош (Канада) — 2.06,69.

2. Алекс Уолш (США) — отставание 1,89.

3. Мари-Софи Харви (Канада) +2,46.

Мужчины. 50 м. Баттерфляй:

1. Максим Груссе (Франция) — 22,48.

2. Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,03.

3. Томас Чеккон (Италия) +0,19.

Прыжки в воду:

Мужчины. Синхронные прыжки 3 м:

1. Китай — 467,31.

2. Мексика — 449,28.

3. Великобритания — 394,29.

Женщины. Синхронные прыжки 10 м:

1. Китай — 349,26.

2. Мексика — 304,80.

3. КНДР — 294,34.

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7. Россия -269,46.