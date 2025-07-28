ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 28 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 18-го соревновательного дня турнира, который прошёл 28 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 28 июля
Плавание
Мужчины. 100 м. Брасс:
1. Цинь Хайян (Китай) — 58,23.
2. Николо Мартиненги (Италия) — отставание 0,35.
3. Денис Петрашов (Кыргызстан) +0,65.
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8. Данил Семьянинов (Россия) +1,32.
Кирилл Пригода (Россия) — дисквалификация.
Женщины. 100 м. Баттерфляй:
1. Гретчен Уолш (США) — 54,73.
2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — отставание 1,11.
3. Александрия Перкинс (Австралия) +1,60.
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5. Дарья Клепикова (Россия) +1,80.
Женщины. 200 м. Комплекс:
1. Саммер Макинтош (Канада) — 2.06,69.
2. Алекс Уолш (США) — отставание 1,89.
3. Мари-Софи Харви (Канада) +2,46.
Мужчины. 50 м. Баттерфляй:
1. Максим Груссе (Франция) — 22,48.
2. Ноэ Понти (Швейцария) — отставание 0,03.
3. Томас Чеккон (Италия) +0,19.
Прыжки в воду:
Мужчины. Синхронные прыжки 3 м:
1. Китай — 467,31.
2. Мексика — 449,28.
3. Великобритания — 394,29.
Женщины. Синхронные прыжки 10 м:
1. Китай — 349,26.
2. Мексика — 304,80.
3. КНДР — 294,34.
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7. Россия -269,46.