Великая — о победе Егорян на ЧМ: все мы понимаем, что эта победа — только начало

Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая высказалась о золоте Яны Егорян на чемпионате мира по фехтованию — 2025. В финале личного турнира в сабле россиянка одержала победу над полькой Зузанной Цесляр со счётом 15:11.

«Яна сделала большой прорыв, эта победа на чемпионате мира — действительно большое достижение. Мы с ней когда‑то разговаривали, и она мне признавалась: «Думала, что лучшие годы остались позади». Но сейчас все мы понимаем, что эта победа — только начало. Победа Яны зарядила всю нашу команду, зарядила по полной программе, поэтому мы все хотим пойти как можно дальше в командных соревнованиях», — приводит слова Великой «Матч ТВ».