12-летняя Юй Цзыди — об участии на ЧМ: ощущаю, что ко мне приковано особое внимание

12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди высказалась о своём участии на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

«Этой мой первый чемпионат мира, я не ожидала, что он окажется настолько конкурентным. Однако я просто пытаюсь получить удовольствие от выступлений здесь, и я даже не ожидала, что смогу пробиться в финал. Об этом я сейчас узнала только от вас — я не знала свой результат и время. Да, я ощущаю, что ко мне приковано особое внимание, это немного давит, но стараюсь сконцентрироваться на своих заплывах», — приводит слова Цзыди ТАСС.

Юй Цзыди родилась в Баодине, провинция Хэбэй, в 2012 году. Плаванием девочка начала заниматься в пять лет. Спустя четыре года упорных тренировок она достигла уровня юниорской сборной. Её заметили на одном из турниров и пригласили в плавательный клуб в Хэншуе. Там она стала выступать за местную сборную.