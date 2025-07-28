Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 28 июля, на каком месте Россия

Сегодня, 28 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Спортсмены из России не завоевали наград, но сохранили пятое место в зачёте соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 28 июля:

Китай — 10 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Австралия — 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Германия — 5 золотых медалей. Испания — 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Россия — 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. США — 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Канада — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Франция — 1 золотая и 1 бронзовая медаль. Греция – 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.