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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 28 июля, на каком месте Россия

ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 28 июля, на каком месте Россия
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Сегодня, 28 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Спортсмены из России не завоевали наград, но сохранили пятое место в зачёте соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 28 июля:

  1. Китай — 10 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль.
  2. Австралия — 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
  3. Германия — 5 золотых медалей.
  4. Испания — 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.
  5. Россия — 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
  6. США — 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
  7. Канада — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
  8. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
  9. Франция — 1 золотая и 1 бронзовая медаль.
  10. Греция – 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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