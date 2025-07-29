Начало прямой трансляции четвёртого этапа «Тур де Франс» на платформе Okko и «Чемпионата»

29 июля в 16:25 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция четвёртого этапа женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025. Старт этапа примет Сомюр. Он завершится в Пуатье.

Прямая трансляция гонки Смотреть

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Непобитые рекорды в спорте: