Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер Пригоды: Кирилл вышел и уже с утра выдал всё, что есть. Были мысли, что рано

Тренер Пригоды: Кирилл вышел и уже с утра выдал всё, что есть. Были мысли, что рано
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин прокомментировал дисквалификацию соотечественника Кирилла Пригоды из-за нарушения правил брасса после заплыва на дистанции 100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 59,01.

«Кирилл – тот спортсмен, который при голосовании атлетов претендовал на роль капитана. Мегаответственный, понимает, что он стержень команды, коллектива. И когда он увидел, что в другом заплыве двое чуть расслабились и не попали в полуфинал в баттерфляе, он сказал мне, что понимает – надо переламывать ситуацию. Он вышел и с утра выдал всё, что у него есть. Были мысли, что рано, но я был солидарен с Кириллом.

Время воспринял как радость, как подтверждение того, что команда идёт правильным путём. Первый день – самый тяжёлый, а у нас личные рекорды, рекорды страны. Значит, стратегия верная. А то знаете, как бывает – перелетишь на другой континент, и всё мимо. Значит, я как главный тренер не нарушил ничего, попал в точку», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Пригода был дисквалифицирован на ЧМ-2025 по плаванию! Россия пока без медали в бассейне
Пригода был дисквалифицирован на ЧМ-2025 по плаванию! Россия пока без медали в бассейне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android