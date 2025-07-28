Тренер Пригоды объяснил неудачу пловца в финале 100 м брассом психологией

Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин назвал причины неудачного выступления Кирилла Пригоды на дистанции 100 м на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Пловец приплыл к финишу четвёртым, но позднее был дисквалифицирован.

«Кирилл к вечеру не восстановился – ни эмоционально, ни физически, там был минимальный отдых. Сейчас чуть отошёл, время уже повеселее. Но – нарушение правил, удар дельфином при касании. Мы с ним сидели, разговаривали. Он сказал – ему нужна пауза день, завтра «полтинник», постарается к эстафете послезавтра собраться. Обещает быть в строю.

То, что не держит удар в целом… Если берёшь на себя лидерские качества – их важно удерживать. Он удержал хотя бы в этом диапазоне, на пару десятых, как Даша Клепикова, можно было бы конкурировать за медаль. Важна психология, ищем специалиста для команды. Но и физические кондиции, держать себя. Невозможно в течение небольшого количества времени выдавать два пика», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.