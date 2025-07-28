Тренер взял на себя ответственность за непопадание в финал мужской кролевой эстафеты

Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин взял на себя ответственность за непопадание в финал мужской кролевой эстафеты.

«Мы не были на мировой арене уже долго. Мир уплыл, секунды стали совсем другие. В 2015-м мы бы с тем временем, которое показали в этот раз в эстафете 4 по 100, отбирались бы в финал спокойно, с первым временем! Ещё в 2023-м мы бы попадали спокойно в финал. А здесь мы вне игры, но это моя ответственность как главного тренера.

Я ставил шестым человеком Климента Колесникова, хотел его видеть потом и на вечернюю стадию. Он был после операции на нос, не в лучших кондициях, но думал, что его хватит», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.