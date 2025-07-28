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Тренер Шишин: результаты уплыли далеко вперёд, мир за шесть лет поменялся. Удар для нас

Тренер Шишин: результаты уплыли далеко вперёд, мир за шесть лет поменялся. Удар для нас
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Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин заявил, что мировое плавание сделало скачок вперёд за шесть лет отсутствия российских спортсменов на чемпионатах мира.

«Результаты уплыли далеко вперёд, раньше в той же спине плавал один Рылов, никого рядом не было. Подключался один только Колесников. Сейчас с такими результатами еле-еле Мирон проходит в финал, скрипя зубами. Мир стал другой, за шесть лет поменялся. Это хороший удар для всех нас, отличный урок.

Но мы тоже от цикла к циклу прогрессируем, глядя на ту же Арину Гайфутдинову. Нет такого, что показали рекорд на национальном чемпионате и плывём здесь мимо всего. Есть прогресс, но её прогресс на фоне мировых звёзд никому не интересен. Мы подсвечиваем эти вещи ярче, прорабатываем на видео, изучаем с тренерским штабом и будем включать в работу», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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