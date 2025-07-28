Тренер Шишин: результаты уплыли далеко вперёд, мир за шесть лет поменялся. Удар для нас

Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин заявил, что мировое плавание сделало скачок вперёд за шесть лет отсутствия российских спортсменов на чемпионатах мира.

«Результаты уплыли далеко вперёд, раньше в той же спине плавал один Рылов, никого рядом не было. Подключался один только Колесников. Сейчас с такими результатами еле-еле Мирон проходит в финал, скрипя зубами. Мир стал другой, за шесть лет поменялся. Это хороший удар для всех нас, отличный урок.

Но мы тоже от цикла к циклу прогрессируем, глядя на ту же Арину Гайфутдинову. Нет такого, что показали рекорд на национальном чемпионате и плывём здесь мимо всего. Есть прогресс, но её прогресс на фоне мировых звёзд никому не интересен. Мы подсвечиваем эти вещи ярче, прорабатываем на видео, изучаем с тренерским штабом и будем включать в работу», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.