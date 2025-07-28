Тренер Шишин назвал разной ситуацией дисквалификации Пригоды и итальянца Мартиненги

Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин высказался о дисквалификациях Кирилла Пригоды в финале и отменённой постфактум дисквалификации итальянца Николо Мартиненги.

«У итальянца была другая история, накладка у судей возникла. Другая ошибка, другой момент, поэтому я бы не сравнивал эти ситуации. Нарушения в брассе прощают французу Леону Маршану? Это уже к судейскому штабу в любом случае, не ко мне», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.