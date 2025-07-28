Тренер Шишин: не только зрители недовольны тем, что нет побед. Пацаны — тоже

Главный тренер команды нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин высказался о высоких ожиданиях от своих спортсменов на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре на фоне успеха на ЧМ-2024 на короткой воде.

«Разочарование зрителей? Нужно понимать разницу и не сравнивать эти результаты с чемпионатом мира на короткой воде. Есть же футбол, а есть мини-футбол, это разные вещи. Благодарен руководству, которое вовремя открыло нам это окно. И когда пусть и в короткой воде, но в условно плавательных соревнованиях Мирон завоевал золото, сейчас он расстраивается тому, что просто в финале.

Все настроены на большее, грызутся за результат. Для них это был первый опыт. Не только зрители недовольны тем, что нет побед. Недовольны и пацаны, которые сюда приехали. Все голодные до побед, никто не опускает руки. Понятно негодование Пригоды, деревянная медаль – всегда обидно. Кирилл один из самых возрастных и понимает, что, хотя бы показав своё привычное время, он мог рассчитывать на медаль. Это на него давит, степень ответственности возрастает», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.