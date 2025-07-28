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Тренер Шишин оценил организацию чемпионата мира в Сингапуре

Тренер Шишин оценил организацию чемпионата мира в Сингапуре
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Главный тренер команды Нейтральных атлетов «Б» Андрей Шишин поделился впечатлениями от организации чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

«Всё очень дружелюбно, хорошо и здорово. Так же, как и было шесть лет назад. Тренировочные условия отличные, никаких проблем. Были транспортные вопросы, жалобы определённые, задерживали автобус, негде было спрятаться, стояли под открытым солнцем, ждали аккредитации. Было тревожно, но не только наши спортсмены стояли, много ребят было. Все в равных условиях», – передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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