Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике поделился мнением о переходе Якушиной

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике Сергей Желанов высказался о решении вице-чемпионки России в легкоатлетическом многоборье Софии Якушиной выступать за Турцию, отметив, что новость о её переходе стала сюрпризом.

«Это ее право, она так решила. Со мной София не советовалась. Якушина – перспективная спортсменка, и у неё хороший потенциал для роста, очень жалко, что потеряли. Я не думал, что так случится, хотя находился с ней на связи, мы иногда созванивались. У меня с ней были хорошие отношения», – приводит слова Желанова ТАСС.

19-летняя Якушина принимает участие в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). В июне 2025 года она стала третьей в финале соревнований по многоборью, а также является рекордсменкой России для спортсменок не старше 20 лет.