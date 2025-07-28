Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике поделился мнением о переходе Якушиной

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике поделился мнением о переходе Якушиной
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике Сергей Желанов высказался о решении вице-чемпионки России в легкоатлетическом многоборье Софии Якушиной выступать за Турцию, отметив, что новость о её переходе стала сюрпризом.

«Это ее право, она так решила. Со мной София не советовалась. Якушина – перспективная спортсменка, и у неё хороший потенциал для роста, очень жалко, что потеряли. Я не думал, что так случится, хотя находился с ней на связи, мы иногда созванивались. У меня с ней были хорошие отношения», – приводит слова Желанова ТАСС.

19-летняя Якушина принимает участие в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). В июне 2025 года она стала третьей в финале соревнований по многоборью, а также является рекордсменкой России для спортсменок не старше 20 лет.

Материалы по теме
«Мир не может раскрыть секрет китайцев». Российский дебютант удивил на ЧМ в Сингапуре
Эксклюзив
«Мир не может раскрыть секрет китайцев». Российский дебютант удивил на ЧМ в Сингапуре
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android