Магнус Карлсен ответил на вопрос, сколько времени от своей жизни он потратил на шахматы

16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уклончиво ответил на вопрос, сколько времени своей жизни потратил на шахматы.

«Я думаю о шахматах всё время. Даже сейчас, когда мы общаемся, у меня в голове что-то типа шахматных досок. Это всегда со мной. Это как язык, который ты выучил, после чего начинаешь думать на этом языке, он никуда не уходит. Я ни на что не тратил 10 тыс. часов, но уверен, что на шахматы я потратил гораздо больше», – приводит слова Карлсена пресс-служба чемпионата мира – 2025 по киберспорту.

Отметим, что Карлсен примет участие в шахматном турнире в рамках ЧМ по киберспорту, который пройдёт в Эр-Рияде с 29 июля по 1 августа.