Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 29 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 29 июля, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. В финальном заплыве на 100 м на спине у мужчин за медали будут бороться Климент Колесников и Мирон Лифинцев. У женщин на дистанции 100 м брассом выступит Евгения Чикунова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 19-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 29 июля (время московское)

Прыжки в воду.

10:30. Синхронные прыжки. 3 м трамплин. Женщины.

12:30. Синхронные прыжки. 10 м вышка. Мужчины.

Плавание.

14:02. Мужчины. 200 м. Вольный стиль.

14:11. Женщины. 1500 м. Вольный стиль.

14:48. Женщины. 100 м. Спина.

14:56. Мужчины. 100 м. Спина.

15:38. Женщины. 100 м. Брасс.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.