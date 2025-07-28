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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 29 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 29 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 29 июля, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. В финальном заплыве на 100 м на спине у мужчин за медали будут бороться Климент Колесников и Мирон Лифинцев. У женщин на дистанции 100 м брассом выступит Евгения Чикунова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 19-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 29 июля (время московское)

Прыжки в воду.

10:30. Синхронные прыжки. 3 м трамплин. Женщины.
12:30. Синхронные прыжки. 10 м вышка. Мужчины.

Плавание.

14:02. Мужчины. 200 м. Вольный стиль.
14:11. Женщины. 1500 м. Вольный стиль.
14:48. Женщины. 100 м. Спина.
14:56. Мужчины. 100 м. Спина.
15:38. Женщины. 100 м. Брасс.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

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