Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Награда за ваш талант». Путин поздравил Яну Егорян с победой на чемпионате мира — 2025

«Награда за ваш талант». Путин поздравил Яну Егорян с победой на чемпионате мира — 2025
Комментарии

Президент России Владимир Путин поздравил двукратную олимпийскую чемпионку 2016 года, российскую саблистку Яну Егорян с победой в индивидуальном турнире на чемпионате мира – 2025 по фехтованию в Тбилиси. Для 31-летней Егорян это золото стало дебютным личным с ЧМ.

«Уважаемая Яна Карапетовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Эта блистательная победа — заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы и, конечно, свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Материалы по теме
Великая — о победе Егорян на ЧМ: все мы понимаем, что эта победа — только начало
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android