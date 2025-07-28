«Награда за ваш талант». Путин поздравил Яну Егорян с победой на чемпионате мира — 2025

Президент России Владимир Путин поздравил двукратную олимпийскую чемпионку 2016 года, российскую саблистку Яну Егорян с победой в индивидуальном турнире на чемпионате мира – 2025 по фехтованию в Тбилиси. Для 31-летней Егорян это золото стало дебютным личным с ЧМ.

«Уважаемая Яна Карапетовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Эта блистательная победа — заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы и, конечно, свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.