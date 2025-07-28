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12-летняя китаянка Юй Цзыди стала самой юной пловчихой в истории в финале на ЧМ

12-летняя китаянка Юй Цзыди стала самой юной пловчихой в истории в финале на ЧМ
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12-летняя китаянка Юй Цзыди стала самой юной в истории участницей финала чемпионата мира по водным видам спорта в плавании. Юй Цзыди заняла четвёртое место в финале заплыва на 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м комплекс
28 июля 2025, понедельник. 15:20 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
2:06.69
2
Алекс Уолш
США
+1.89
3
Мари-Софи Харви
Канада
+2.46

Юй Цзыди финишировала на дистанции 200 м комплексным плаванием с результатом 2.09,47, показав самое быстрое время в истории среди спортсменок, достигших возраста 14 лет и младше. Это время на 0,16 секунды быстрее предыдущего достижения, установленного другой китаянкой Е Шивэнь (2.09,37) в ноябре 2010 года. На момент достижения результата ей было 14 лет 262 дня.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит с 11 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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