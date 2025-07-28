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Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 28 июля

Сегодня, 28 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командной мужской сабле и командной женской рапире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 28 июля:

Женщины. Командная рапира:

1/8 финала

Россия — Украина — 36:45…

1/4 финала

Италия — Украина — 45:34.

Канада — Франция — 40:45.

Япония — Венгрия — 45:32.

Испания — США — 43:45.

1/2 финала

Италия — Франция — 34:45.

Япония — США 41:45.

Поединок за третье место

Италия – Япония – 45:30.

Финал

США – Франция – 45:25.

Мужчины. Командная сабля

1/4 финала

Италия — Украина — 45:34.

Канада — Франция — 40:45.

Япония — Венгрия — 45:32.

Испания — США — 43:45.

1/2 финала

Япония — Италия — 36:45.

Венгрия— Румыния — 45:40.

Поединок за третье место

Япония – Румыния – 41:45.

Финал

Италия – Венгрия – 45:37.

Чемпионат мира — 2025 по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия. Он завершится 30 июля.