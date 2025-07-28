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Чемпионат мира по фехтованию 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт, 28 июля

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 28 июля
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Сегодня, 28 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командной мужской сабле и командной женской рапире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 28 июля:

Женщины. Командная рапира:

1/8 финала
Россия — Украина — 36:45…

1/4 финала
Италия — Украина — 45:34.
Канада — Франция — 40:45.
Япония — Венгрия — 45:32.
Испания — США — 43:45.

1/2 финала
Италия — Франция — 34:45.
Япония — США 41:45.

Поединок за третье место
Италия – Япония – 45:30.

Финал
США – Франция – 45:25.

Мужчины. Командная сабля

1/4 финала
Италия — Украина — 45:34.
Канада — Франция — 40:45.
Япония — Венгрия — 45:32.
Испания — США — 43:45.

1/2 финала
Япония — Италия — 36:45.
Венгрия— Румыния — 45:40.

Поединок за третье место
Япония – Румыния – 41:45.

Финал
Италия – Венгрия – 45:37.

Чемпионат мира — 2025 по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия. Он завершится 30 июля.

Календарь ЧМ-2025 по фехтованию (2025)
Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию (2025)
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