Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 28 июля

Сегодня, 28 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командной мужской сабле и командной женской рапире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.
Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 28 июля:
Женщины. Командная рапира:
1/8 финала
Россия — Украина — 36:45…
1/4 финала
Италия — Украина — 45:34.
Канада — Франция — 40:45.
Япония — Венгрия — 45:32.
Испания — США — 43:45.
1/2 финала
Италия — Франция — 34:45.
Япония — США 41:45.
Поединок за третье место
Италия – Япония – 45:30.
Финал
США – Франция – 45:25.
Мужчины. Командная сабля
1/4 финала
Италия — Украина — 45:34.
Канада — Франция — 40:45.
Япония — Венгрия — 45:32.
Испания — США — 43:45.
1/2 финала
Япония — Италия — 36:45.
Венгрия— Румыния — 45:40.
Поединок за третье место
Япония – Румыния – 41:45.
Финал
Италия – Венгрия – 45:37.
Чемпионат мира — 2025 по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия. Он завершится 30 июля.