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ЧМ-2025 по фехтованию: медальный зачёт на 28 июля, на каком месте Россия

Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию: Россия опустилась на 4-е место, США вышли в лидеры
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28 июля в Тбилиси (Грузия) прошёл очередной соревновательный день чемпионата мира – 2025 по фехтованию. В его рамках были разыграны медали в командной мужской сабле и командной женской рапире. У мужчин золото завоевали представители Италии, у женщин – США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться, как эти результаты повлияли на медальный зачёт соревнований.

Сборная России, выступающая в Тбилиси в нейтральном статусе, опустилась на две позиции. Команда США возглавила таблицу, сместив Францию. То же самое сделала Италия, которая стала второй.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Медальный зачёт на 28 июля:

1. США – 3 медали (2 золота + 1 серебро).
2. Италия – 6 медалей (2 золота + 4 бронзы).
3. Франция – 5 медалей (1 золото + 3 серебра + 1 бронза).
4. Россия – 3 медали (1 золото + 2 серебра).
5. Украина – 3 медали (1 золото + 2 бронзы).
6. Япония – 2 медали (1 золото + 1 бронза).

Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию
Календарь ЧМ-2025 по фехтованию
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