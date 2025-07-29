Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию: Россия опустилась на 4-е место, США вышли в лидеры

28 июля в Тбилиси (Грузия) прошёл очередной соревновательный день чемпионата мира – 2025 по фехтованию. В его рамках были разыграны медали в командной мужской сабле и командной женской рапире. У мужчин золото завоевали представители Италии, у женщин – США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться, как эти результаты повлияли на медальный зачёт соревнований.

Сборная России, выступающая в Тбилиси в нейтральном статусе, опустилась на две позиции. Команда США возглавила таблицу, сместив Францию. То же самое сделала Италия, которая стала второй.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Медальный зачёт на 28 июля:

1. США – 3 медали (2 золота + 1 серебро).

2. Италия – 6 медалей (2 золота + 4 бронзы).

3. Франция – 5 медалей (1 золото + 3 серебра + 1 бронза).

4. Россия – 3 медали (1 золото + 2 серебра).

5. Украина – 3 медали (1 золото + 2 бронзы).

6. Япония – 2 медали (1 золото + 1 бронза).