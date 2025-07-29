Кирилл Пригода и Иван Кожакин вышли в полуфинал ЧМ-2025 на дистанции 50 м брасом

На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 29 июля, продолжаются соревнования в плавании. У мужчин в предварительных заплывах на 50 м брассом выступили двое россиян и оба из них вышли в полуфинал.

Кирилл Пригода показал четвёртое время, его результат — 26:76 сек. Пятое время у его соотечественника Ивана Кожакина — 26:77.

Первое время показал итальянский спортсмен Симоне Керасуоло, его результат 26:42.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля. Соревнования в Сингапуре завершатся 3 августа.

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