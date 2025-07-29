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Синхронистки Кузина и Ильиных не прошли в финал ЧМ-2025 в Сингапуре

Синхронистки Кузина и Ильиных не прошли в финал ЧМ-2025 в Сингапуре
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На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, россиянки Елизавета Кузина и Кристина Ильиных, выступающие в нейтральном статусе, не смогли квалифицироваться в финал синхронных прыжков в воду с трёхметрового трамплина.

Дуэт набрал 208,80 балла, что позволило занять лишь 16-е место в предварительном раунде. Для выхода в финал нужно было попасть в восьмёрку лучших. Лидерами квалификации стали китаянки Чэнь Ивэнь и Цзя Чэнь, получившие 310,68 балла.

Финальный раунд в этой дисциплине пройдёт во вторник, 29 июля.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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