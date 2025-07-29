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Руслан Терновой и Никита Шлейхер со второго места вышли в финал ЧМ в прыжках с вышки

Руслан Терновой и Никита Шлейхер со второго места вышли в финал ЧМ в прыжках с вышки
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Прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер отобрались в финал чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с вышки 10 м. Спортсмены заняли второе место в квалификации, набрав 407,91 балла. В финал отобрались восемь лучших пар.

Лучший результат показал дуэт из Китая, набравший 423,33 балла. Тройку лучших замкнули представители Великобритании (394,86).

Финал в синхронных прыжках в воду среди мужчин состоится сегодня, 29 июля. Начало запланировано на 13:00 мск. Ранее Елизавета Кузина и Кристина Ильиных не сумели выйти в финал прыжков в воду с трёхметрового трамплина, заняв 16-е место в квалификации.

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