Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию состоятся раунды на выбывание в мужской командной шпаге и женской командной сабле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Расписание 29 июля (время московское):

8:00. Мужчины, командная шпага, квалификация;

8:30. Женщины, командная сабля, квалификация.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.