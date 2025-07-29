Российские саблистки победили команду Польши в первом раунде командного турнира на ЧМ

Российские саблистки Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина одержали победу над командой Польши в первом раунде (1/32 финала) командного турнира на чемпионате мира — 2025 по фехтованию.

Егорян, Великая и Никитина победили соперниц в первом раунде с общим счётом 45:39, несмотря на то что дважды уступали по ходу встречи (5:10 и 33:35).

В 1/16 финала командного турнира по женской сабле россиянки встретятся с командой Китая. Финал этого вида состоится 30 июля.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.