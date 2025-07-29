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Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год

Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год
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Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год.

В полуфинале Кубка России — 2025 оба красноярских клуба потерпели поражения: «Красный Яр» уступил «Локомотиву» (10:19), «Енисей-СТМ» проиграл «Стреле-Ак Барс» (24:48).

PARI Кубок России 2025 . 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Локомотив
Пенза
Окончен
19 : 10
Красный Яр
Красноярск
PARI Кубок России 2025 . 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Окончен
48 : 24
Енисей-СТМ
Красноярск

В последний раз клубы из Красноярска не играли в финале Кубка России в 2004 году – тогда в решающем матче встречались «ВВА-Подмосковье» и «Пенза».

Действующий обладатель Кубка России — «Енисей-СТМ». В финале прошлогоднего турнира красноярская команда была сильнее «Красного Яра» со счётом 15:3.

Финал Кубка России – 2025 пройдёт 7 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

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Сенсация в Кубке России по регби. Красноярцы впервые за 21 год не сыграют в финале!
Сенсация в Кубке России по регби. Красноярцы впервые за 21 год не сыграют в финале!
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