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Лыжник, выигравший забег на 10 000 м на первенстве России, дисквалифицирован из-за обуви

Лыжник, выигравший забег на 10 000 м на первенстве России, дисквалифицирован из-за обуви
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Мастер спорта по лыжным гонкам Сергей Шаров стал первым в забеге на 10 000 м на первенстве России по лёгкой атлетике до 23 лет в Чебоксарах, однако позднее получил дисквалификацию, так как бежал в обуви, не соответствующей регламенту.

21-летний Шаров выиграл забег, показав результат 29 минут 19,57 секунды. После финиша он был дисквалифицирован за несоответствие обуви регламенту соревнований. Модель кроссовок, которую использовал спортсмен, допустима только для соревнований по бегу на шоссе и кроссу, но по правилам в ней нельзя выступать на дорожке.

После дисквалификации Шарова победу присудили ставшему вторым Никите Павлову (29.20,00), серебро взял Даниил Прокушев (29.22,87), бронзу — Александр Федченко (29.35,36).

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