Китаянки выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках с трамплина, россиянки не попали в финал
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Китайские прыгуньи в воду Ивэнь Чэнь и Цзя Чэнь завоевали золотые медали чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина высотой 3 м. За своё выступление они набрали 325,20 балла.
Второе место заняли представительницы Великобритании Ясмин Айсис Харпер и Скарлетт Мью Дженсен с результатом 298,35. Тройку призёров замкнули мексиканки Лия Яциль Куэва-Лобато и Мия Сасиль Куэва-Лобато (294,36). Россиянки Елизавета Кузина и Кристина Ильиных не прошли квалификацию.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Женщины. Синхронные прыжки 3 м
29 июля 2025, вторник. 10:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Великобритания
3
Мексика
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:
- Китай — 325,60.
- Великобритания — 298,35.
- Мексика — 294,36.
- Австралия — 285,18.
- Италия — 279,27.
- Германия — 268,17.
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