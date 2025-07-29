Китаянки выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках с трамплина, россиянки не попали в финал

Китайские прыгуньи в воду Ивэнь Чэнь и Цзя Чэнь завоевали золотые медали чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина высотой 3 м. За своё выступление они набрали 325,20 балла.

Второе место заняли представительницы Великобритании Ясмин Айсис Харпер и Скарлетт Мью Дженсен с результатом 298,35. Тройку призёров замкнули мексиканки Лия Яциль Куэва-Лобато и Мия Сасиль Куэва-Лобато (294,36). Россиянки Елизавета Кузина и Кристина Ильиных не прошли квалификацию.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Результаты:

Китай — 325,60. Великобритания — 298,35. Мексика — 294,36. Австралия — 285,18. Италия — 279,27. Германия — 268,17.