Экс-игрок в американский футбол застрелил четырёх человек рядом с офисом НФЛ в Нью-Йорке

Бывший игрок в американский футбол Шейн Тамура, страдавший от расстройства головного мозга, застрелил четырёх человек в офисе Национальной футбольной лиги (НФЛ) в Нью-Йорке (США), сообщает издание L'Equipe.

По данным источника, инцидент произошёл в понедельник, 28 июля, в районе Манхэттен в Нью-Йорке. Подозреваемый застрелил четырёх человек, включая полицейского, и ранил ещё пятерых. После этого Тамура совершил самоубийство.

Отмечается, что Тамура — 27-летний уроженец Лас-Вегаса, игравший в американский футбол в студенчестве на высоком уровне. Он атаковал людей в здании, где располагается офис НФЛ.

Согласно предварительной информации телеканала CNN, нападавший оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что страдает от заболевания мозга (хронической травматической энцефалопатии, ХТЭ), которое возникло у него из-за травм, полученных во время игр в американский футбол.

«Американский футбол вызвал у меня ХТЭ и заставил меня выпить литры обезболивающего. Ты не можешь играть в НФЛ, они тебя раздавят. Пожалуйста, изучите мой мозг. Мне очень жаль, мне очень жаль за всё», — якобы написал Тамура.

Также, по данным телеканала, в своём письме Шейн Тамура сослался на бывшего игрока в американский футбол Терри Лонга, который страдал от того же заболевания и покончил с собой в 2005 году.

Позднее один из полицейских заявил, что у Тамуры есть «подтверждённая история психических расстройств».