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18-летний российский пловец получил дисквалификацию на четыре года за мельдоний

18-летний российский пловец получил дисквалификацию на четыре года за мельдоний
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Российский пловец Александр Ефимов сдал положительный тест на препарат мельдоний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

18-летний спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение завершится 4 мая 2029 года.

По информации источника, Ефимов стал 52-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония. Больше всего отстранений среди представителей пауэрлифтинга — 14. По три человека отбывают дисквалификацию в таких видах спорта, как бодибилдинг, фигурное катание, лёгкая атлетика и тайский бокс.

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