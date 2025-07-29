18-летний российский пловец получил дисквалификацию на четыре года за мельдоний

Российский пловец Александр Ефимов сдал положительный тест на препарат мельдоний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

18-летний спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение завершится 4 мая 2029 года.

По информации источника, Ефимов стал 52-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония. Больше всего отстранений среди представителей пауэрлифтинга — 14. По три человека отбывают дисквалификацию в таких видах спорта, как бодибилдинг, фигурное катание, лёгкая атлетика и тайский бокс.