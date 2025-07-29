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Руслан Терновой и Никита Шлейхер выиграли серебро ЧМ-2025 в синхронных прыжках с вышки

Руслан Терновой и Никита Шлейхер выиграли серебро ЧМ-2025 в синхронных прыжках с вышки
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Прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали серебряными призёрами чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с вышки 10 м. Они боролись за золото вплоть до заключительного прыжка и уступили менее балла победителям, набрав в сумме 428,70.

Победу одержали китайцы Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу с результатом 429,63 балла. Тройку призёров замкнули американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Результаты:

  1. Китай — 429,63 балла.
  2. Россия — 428,70.
  3. США — 410,70.
  4. Великобритания — 399,27.
  5. Украина — 391,23.
  6. Германия — 377,37.
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